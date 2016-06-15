Минск, 15 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

В Минске 15 июня представители глав государств «нормандской четверки» проведут переговоры по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик, сообщает корреспондент ИА REGNUM

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По словам Саайдика, переговоры пройдут на уровне делегаций, которые возглавят советники федерального канцлера Германии, президента России, президента Франции и заместитель главы Администрации президента Украины. На переговорах речь пойдёт о готовности сторон способствовать реализации «минских соглашений».

Говоря об итогах состоявшегося 15 июня в Минске заседанияКонтактной группы по урегулированию украинского кризиса, а также информируя о работе подгрупп данной группы, Сайдик констатировал отсутствие прогресса. В частности, «не удалось достичь прогресса по вопросу освобождения лиц, удержанных в ходе конфликта», сообщил представитель ОБСЕ.

Помимо отсутствия прогресса в решении обозначенных ещё в 2014 году проблем освобождения пленных, Сайдик также отметил сохраняющуюся актуальность решения других проблем гуманитарной катастрофы в Донбассе — водоснабжения, железнодорожного сообщения, социального обеспечения и других. По словам спецпредставителя ОБСЕ, обсуждается вопрос освобождения хотя бы больных и раненых пленных.

Обсуждались также проблемы непрекращающихся обстрелов жилых кварталов в районе Донецка. Сайдик сообщил, что по данным фактам было проведено предварительное расследование.

Он также отметил невозможность улучшения работы КПП из-за несоблюдения режима прекращения огня. По его словам, проблемы амнистии и проведения выборов в Новороссии по-прежнему не решены.

Помимо отсутствия прогресса в решении старых проблем Сайдик также обратил внимание на появление новых. В частности, подгруппа по безопасности констатировала «угрозы» в адрес членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, выражающиеся в обстреле наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе продолжается несмотря на встречи представителей конфликтующих сторон в Минске. При этом на линии фронта отмечено появление тяжёлых вооружений, которые не должны использоваться согласно обязательствам, взятым на себя сторонами конфликта.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске главы России, Украины, Франции и Германии приняли декларациюв поддержку комплекса мер по выполнению новых «минских соглашений». В частности, лидеры заявили о намерении вносить вклад в процесс урегулирования конфликта и использовать своё влияние на его стороны.