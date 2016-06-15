Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Строительство скоростной железнодорожной линии из петербургского аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Санкт-Петербурга начнется только после окончания мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина по итогам совещания, прошедшего 15 июня в Смольном. На совещании были представлены проектные проработки ПАО «Ленгипротранс» по организации скоростной железнодорожной линии.

Sdelanounas.ru «Аэроэкспресс»

Как сообщалось ранее, 2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в условиях снижения пассажиропотока в аэропорту вкладываться в проект «аэроэкспресса» между центром Петербурга и «Пулково» — нерационально, «а с учетом финансовой ситуации, может, даже глупо». По словам Полтавченко, проект следует отложить. «Когда мы увидим, что перспектива по Пулкову снова есть, выделим финансирование на «Аэроэкспресс» из городского бюджета (…) «Аэроэкспресс» именно сегодня и в ближайшие год-два не очень нужен городу. Даже с учетом чемпионата мира по футболу в 2018 году», — сказал губернатор в интервью ряду СМИ.

В ходе сегодняшнего совещания в Смольном было подтверждено, что именно Витебский вокзал лучше всего подходит в качестве конечной станции «аэроэкспресса», поскольку является узлом маршрутов общественного транспорта всех направлений, выводит пассажиров на две линии метрополитена, имеет организованное парковочное пространство и гостиницы в пешеходной доступности.

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Одновременно были представлены расчеты того, когда же скоростная железная дорога из «Пулково» станет действительно востребованной.

«Специалисты считают, что потребность в аэроэкспрессе возникнет при достижении интенсивности пассажиропотока в 23 млн человек, в этом случае ж/д-экспрессом воспользуются порядка 3 млн человек», — отметили в аппарате Албина.

Управляющая компания аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» представила данные, согласно которым пассажиропоток аэропорта вырастет до 23 млн человек в год по оптимистичному сценарию — к 2019 году, по базовым расчетным данным — к 2025 году. Поэтому, потребность в железнодорожной ветке возникнет лишь к 2019 — 2020 годам.

Затраты на реализацию проекта на инвестиционной стадии оцениваются в 18,9 млрд рублей. Предполагается, что в первый год эксплуатации проезд на «аэроэкспрессе» будет стоить 200 рублей с последующим ростом на 10% раз в три года.

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«С учетом того, что расчётный срок строительства железнодорожной ветки для экспресса составляет 2 года, потенциальный инвестор — концессионер приступит к строительно-монтажным работам не ранее окончания основных мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 г. Предварительно проектно-изыскательские работы по проекту должны быть завершены в 2017 г.», — говорится в сообщении Смольного.

Пока же, на предварительном этапе, рекомендовано предусмотреть устройство пяти пешеходных мостов через железнодорожные пути на будущей трассе «аэроэкспресса». Их стоимость оценивается в 0,5 млрд рублей.

Вице-губернатор Игорь Албин поручил городским профильным комитетам вместе с Октябрьской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» сформировать дорожную карту мероприятий подготовительного этапа реализации проекта «аэроэкспресса».