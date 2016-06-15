Минск, 15 июня, 2016, 18:34 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Не вывернуться

Сегодня, 15 июня, в Минске гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе обсуждала вопросы освобождения граждан Украины, которые удерживаются в России, ДНР и ЛНР. Об этом по итогам встречи написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает ИА REGNUM.

«Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляет и В. Медведчук, продолжает работу, направленную на освобождение заложников: как тех, кого удерживают в российских тюрьмах, так и в ОРДЛО. По поручению президента, после успешной операции по освобождению украинцев Ю. Солошенко и Г. Афанасьева, ищем все возможные политико-дипломатические и правовые механизмы для освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка…», — пишет Геращенко.

По ее словам, Киев будет добиваться допуска дипломатов к гражданам Украины, которые осуждены в РФ. «Украина прилагает все усилия для того, чтобы в ближайшее время дипломаты встретились с политзаключенными — Президент дал все соответствующие поручения МИД требовать допуска. Особого внимания украинская сторона на гуманитарной подгруппе уделила освобождению тяжелобольных украинский в ОРДЛО», — сказала Геращенко.

В свою очередь пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах в Минске, председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила ДАН, что власти республики настаивают на продолжении разработки «дорожной карты» по выполнению Украиной Минских договоренностей.

«Жаркая дискуссия завязалась вокруг вопросов политической подгруппы. Ссылаясь на невыполнение первого пункта Комплекса мер о необходимости прекращения огня, Украина раз за разом откладывает принятие политических решений. А тем временем минский процесс длится уже почти два года. И, если мы не хотим затягивания переговоров на долгие годы, то решения принимать нужно уже сейчас. Лучшим способом, по мнению Дениса Пушилина, станет разработка дорожной карты», — рассказала Талакина.

Она сообщила, что участники переговоров Контактной группы и «нормандской четверки» поддержали целесообразность составления «дорожной карты». «Следующая встреча (Контактной группы — прим. ИА REGNUM) запланирована на 29 июня», — подытожила Талакина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Минске прошло заседание участников Трехсторонней контактной группы. В ее работе принимали участие заместитель главы Администрации президента Украины (АПУ) Константин Елисеев, советник президента Российской Федерации Владислав Сурков, советники канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. По данным АПУ, в Минске обсуждался вопрос ввода в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. «Также на повестке дня — политическое урегулирование конфликта и подготовка к следующему телефонному разговору в нормандском формате», — говорится в сообщении.