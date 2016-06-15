Берлин, 15 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «бойкотирует» 75-ю годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз, пишет Spiegel.

Александр Дейнека. Едут на войну. 1944

В память об этом событии 22 июня Россия проведет мероприятие в Берлинском кафедральном соборе (Berliner Dom). Украинское посольство отказалось принять приглашение.

Мельник не может себе представить, чтобы «принять приглашение представителей страны, которая более двух лет проводит агрессию против моей родины».

Это было бы «настоящим лицемерием, вероломным способом проводить войну против соседа и одновременно выставлять себя жертвой, и взывать к исторической ответственности немцев», заявил он Spiegel, ссылаясь на гражданскую войну на Украине.