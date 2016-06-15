Калуга, 15 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Калужская межрайонная природоохранная прокуратура пытается устранить свалку отходов производства в водоохраной зоне реки Шаня.

na-visokom-beregy.ru Река в Калужской области.

Как сообщила 15 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Щербакова, проверкой было установлено, что ОАО «Кондровская бумажная компания» допущено размещение в водоохраной зоне реки Шаня отходов производства, состоящих из древесных отходов, полиэтилена, металлолома и отходов бумажного производства.

По результатам проверки прокуратура вынесла в отношении ОАО «Кондровская бумажная компания» постановления по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления) и ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в Дзержинский районный суд Калужской области предъявлено исковое заявление об обязании ОАО «Кондровская бумажная компания» организовать сбор и вывоз несанкционированной свалки отходов.

Рассмотрение актов прокурорского реагирование и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.