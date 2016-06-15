Тверь, 15 июня, 2016, 18:27 — ИА Регнум. IX Собрание депутатов представительных органов Тверской области состоялось 15 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На форум съехались депутаты из муниципальных образований региона, руководители федеральных и региональных органов власти, главы территорий. Также в съезде принял участие исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и почетные гости: заместитель председателя Государственной думы РФ, руководитель фракции партии «Единая Россия"Владимир Васильев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Вячеслав Фетисов, председатель комитета Государственной думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одно из направлений — ЖКХ

Основной темой форума стало объединение всех конструктивных сил региона для повышения качества жизни и экономического потенциала Верхневолжья.

Глава региона Игорь Руденя, выступая на съезде, назвал основные направления работы для повышения качества жизни людей — это, прежде всего, развитие дорожной сети, решение болевых вопросов в ЖКХ, газификация сельских районов, повышение уровня медицинского обслуживания населения, поддержка малого бизнеса и развитие туристического потенциала.

Владимир Васильев также подчеркнул, что сегодня основной задачей является наведение порядка в ЖКХ, и первые шаги к этому сделаны: решается вопрос с долгами за газ, принято решение о создании расчетно-кассовых центров. «Ситуация выправляется», — добавил депутат.

«Нужно не бороться за чистоту, а подметать, — отметил Владимир Лукин. — На такую конструктивную работу настроена команда исполняющего обязанности губернатора. Мы сотрудничали с Игорем Михайловичем, неоднократно обсуждали актуальные вопросы. Сейчас мне поступило предложение поучаствовать в общей работе по развитию тверского региона. Не мог ответить на него отрицательно, осталось только высказаться людям».

Павел Крашенинников добавил, что Тверская область имеет большой потенциал, и движение вперед уже заметно.

Игорь Руденя отметил важность комплексной работы, всесторонней поддержки в едином деле. Сегодня в развитие области вовлечены крупные компании: «Газпром», МРСК, «Роснефть», «Росагролизинг», «Россельхозбанк». Важным фактором глава региона назвал дополнительное федеральное финансирование на ремонт дорог в размере 1,4 млрд рублей.

«Остановлена непродуманная оптимизация учреждений здравоохранения, образования, культуры, особенно в сельской местности, — также сообщил глава региона. — Сегодня наступило время нового качества региональной политики. Мы планируем создать штаб общественной поддержки, в который пригласим тех людей, которые своей работой доказали приверженность своей родине».