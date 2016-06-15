Иваново, 15 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Ивановском цирке представили анимационную программу в рамках Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». На ней побывали свыше 600 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Ивановской области

По информации ведомства, кинотеатр в цирке появился благодаря проекту министерства культуры РФ по установке в государственных цирках современного кинооборудования. В рамках Года российского кино кинотеатры будут открыты в 24 цирках страны. Ивановская область стала одной из первых площадок проекта.

На арене цирка смонтирован кинозал с новейшим звуковым и кинооборудованием. Экран размером 9 на 15 метров превратил помещение в подобие амфитеатра. Дни для киносеансов будут выбираться с учетом гастрольного графика цирковых программ и времени, необходимого для репетиций.

На анимационную программу в цирк пришли школьники, воспитанники детских садов и летних лагерей отдыха. Вход для всех желающих был свободный. Юным зрителям была представлена серия, состоящая из восьми мультфильмов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятый Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» стартовал в городе Плёсе Ивановской области. Юбилейный смотр продлится до 19 июня. Основные мероприятия состоятся в городах Иваново, Плёс, Юрьевец.