Страсбург, Франция, 15 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Совет Европы считает, что недавние правовые и институциональные реформы в Польше угрожают правам человека и подрывают верховенство закона, передает Reuters.

Константин Флавицкий. Христианские мученики в Колизее. 1862

«Депутаты и правительство (Польши) должны немедленно поменять курс», — предупредил в своем отчете комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс. Он выразил беспокойство в связи с «продолжающейся парализованностью» конституционного суда Польши.

Польское правительство, со своей стороны, заметило, что отчету комиссара о проблемах в области юстиции, свободы СМИ, прав женщин и равноправия полов «не хватает симметрии», и он составлен «выборочно».

В последние полгода на Варшаву оказывается мощное политическое давление со стороны Евросоюза и европейских структур. В январе Еврокомиссия начала беспрецедентное для ЕС расследование о возможных нарушениях стандартов правового государства после реформы конституционного суда в Польше.