Москва, 15 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Посол Франции в Москве Жан-Морис-Рипер вызван на Смоленскую площадь для дачи объяснений в связи с задержанием российских болельщиков, следовавших во французский Лилль. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Benny Футбол

Сообщается, что Рипер вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с задержанием российских болельщиков во Франции. Российские дипломаты обратили внимание французского посланника на дискриминационный и неизбирательный характер мер, принятых в отношении граждан России.

Напомним, по решению прокурора Марселя 43 гражданина России задержаны на 48 часов для разбирательства. Правоохранительные органы Пятой республики хотят выяснить, кто из граждан России участвовал в массовых беспорядках, длившихся в Марселе с 9 по 12 июня. напомним, в результате этих беспорядков пострадали 35 человек.

Стоит отметить, что английским фанатам, которые спровоцировали беспорядки, никаких мер применено не было.

Ранее МИД РФ призвал власти Франции как можно скорее решить вопрос о судьбе задержанных граждан РФ в правовом и цивилизованном русле.