Астана, 15 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана сегодня, 15 июня, одобрили законопроект «О ратификации протокола о внесении изменения в протокол к соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года».

i1os.com Дно Каспийского моря

О том, что это за изменения, корреспонденту ИА REGNUM рассказала Лидия Тимофеенко-Пархомчик, старший научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского института.

ИА REGNUM: Лидия, расскажите, пожалуйста, об истории вопроса и о том, что именно меняется теперь?

Взаимодействие Казахстана и России в энергетической сфере имеет значительный потенциал, реализация которого идет уже не одно десятилетие. Свое документальное оформление нефтегазовое сотрудничество Астаны и Москвы на Каспийском шельфе нашло 6 июня 1998 года, когда стороны подписали Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, которое в совокупности с подписанным к нему Протоколом от 13 мая 2002 года позволяет Казахстану и России на паритетной основе разрабатывать такие пограничные месторождения, как «Курмангазы», «Центральная» и «Хвалынское».

15 октября 2015 г. стороны подписали дополнительный Протокол о внесении изменений в существующие договоренности относительно порядка осуществления недропользования в Каспийском море, ратификация которых прошла 15 июня 2016 года.

Суть недавно одобренных изменений заключается в том, чтобы устранить юридические препятствия, которые возникли у Казахстана и России на пути к полномасштабному запуску коммерческой добычи углеводородов на обозначенных пограничных месторождениях. Дело в том, что, несмотря на то, что технические и юридические вопросы российско-казахстанского взаимодействия на Каспии были урегулированы еще в начале 2000-х годов, разработка и геологическая оценка обозначенных структур, в частности, месторождения «Центральная», которое по договоренности сторон попало под российскую юрисдикцию, так и не вступили в свою финальную стадию. Основная проблема заключалась в невозможности возобновить права на лицензию на геологоразведку месторождения ввиду изменений в российском законодательстве.

Изначально лицензия на геологоразведку структуры «Центральная» принадлежала компании «ЦентрКаспнефтегаз», акционерами которой на паритетных условиях являлись КазМунайГаз (50%) с казахстанской стороны, ЛУКОЙЛ (25%) и Газпром (25%) с российской. Стороны произвели первичные геолоразведывательные работы, обнаружив потенциальные залежи углеводородов. Однако, ввиду различных обстоятельств, к моменту окончания лицензии геологоразведка так и не была завершена. Стороны попытались обратиться в Министерство природы РФ с просьбой продлить срок лицензии до заключения Соглашения о разделе продукции, однако в данной просьбе им было отказано. Причиной стало то, что с 2008 года в законе «О недрах» РФ фигурирует пункт, не позволяющий разрабатывать шельфовые месторождения компаниям, доля государственного участия в которых ниже 50%. А как известно, компания ЛУКОЙЛ не является государственной, в отличие от Газпрома. Однако изменить структуру акционеров компании, которая в 2013 году была трансформирована в Нефтегазовую компанию «Центральная», было невозможно без одобрения казахстанской стороны.

В подобных условиях единственным выходом стало изменение самого межправительственного Соглашения по освоению ресурсов на Каспии. По условиям дополнительного протокола, лицензия на геологоразведку будет выдана компании без аукциона и конкурса сроком на 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок до 7 лет. Это позволит сторонам провести доразведку месторождения с привлечением ресурсов казахстанской стороны, тем самым оценив ее истинный потенциал, и провести раздел прибыльной продукции между Казахстаном и Россией.

ИА REGNUM: Что это даст в перспективе?

Подобный шаг, безусловно, позволит возобновить работы по изучению недр в пределах структуры «Центральная», однако, нельзя не отметить тот факт, что временной период, затраченный на урегулирование данного вопроса, наводит на мысль о недостаточной приоритетности данного проекта как для российской, так и для казахстанской стороны.

В условиях усиления кризисных явлений в экономиках обоих государств достаточно проблематично будет найти объем средств, необходимый для проведения дополнительных работ по геологоразведке, что делает прогнозы о перспективах реализации данного нефтегазового проекта не столь оптимистичными. Однако сам факт того, что стороны смогли найти взаимоприемлемое решение, и, более того, вывели обсуждение данной проблемы на уровень первых лиц, свидетельствует о далеко идущих планах Астаны и Москвы в отношении энергетического партнерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, упомянутый протокол российская Госдума ратифицировала 10 июня. Сам одобренный документ был подписан президентами России и Казахстана в Астане 15 октября 2015 года.