Иваново, 15 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Яровой сев в Ивановской области выполнен на площади 82,5 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе департамента сельского хозяйства и продовольствия региона.

Пьер Огюст Ренуар. Пшеничное поле, 1879

Общая посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах всех категорий с учетом озимого сева и многолетних трав составила более 230 тыс. га, что выше уровня 2015 года. Как сообщили в ведомстве, работы проведены в хорошие агротехнические сроки.

Состояние озимых культур оценивается экспертами как хорошее и удовлетворительное на 98% площадей. Для обеззараживания семенного материала хозяйствами области обработано 6,5 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур — более 103% к плану.

В департаменте сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что по состоянию на 1 июня сельскохозяйственным товаропроизводителям региона доведены средства государственной поддержки в сумме около 280 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 236 млн рублей, за счет средств областного бюджета — 43,5 млн рублей. Государственную поддержку довели до сельхозпроизводителей раньше, чем в 2015 году.

В 2016 году в целях модернизации и технического перевооружения сельхозтоваропроизводителями запланировано приобретение 194 единиц сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования. В настоящее время по договорам финансовой аренды в хозяйства поступило 35 единиц сельхозтехники, еще девять единиц находятся в стадии завершения оформления документов.