Псков, 15 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 15 июня, на посту весового контроля Любятово был задержан грузовик из Белоруссии со свежими яблоками неизвестного происхождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, товарно-транспортные документы были предоставлены на ввоз в Российскую Федерацию добавки для бетона.

Зинаида Серебрякова. Яблоки на ветках. 1910

«Но при досмотре обнаружено, что в машине находились свежие яблоки, а не строительный материал, указанный в документах», — сообщили в ведомстве, отметив, что на упаковочных ящиках видны следы срыва этикеток, а на поддонах стоит польский маркировочный знак. Примерный вес задержанного груза 20 тонн. В настоящее время грузовик с яблоками размещён на складе в Пскове для дальнейшего разбирательства.

Напомним, Россия с августа 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В список попали США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия, позднее были добавлены Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.