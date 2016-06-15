Село Макаровка, Курская область, 15 июня, 2016, 17:57 — ИА Регнум. На площадке Курской АЭС-2 началось строительство атомной станции с реактором нового поколения. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей Курской АЭС, разрешение на строительство выдала госкорпорация«Росатом» на основании лицензии на сооружение энергоблока №1 Курской АЭС-2, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору концерну «Росэнергоатом».

Kevin Dooley Атом

Мощность каждого из четырех энергоблока АЭС с водо-водяным энергетическим реактором составит 1255 МВт. Проект по безопасности и эффективности объединяет преимущества передовых в мире типов энергоблоков.

По словам директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина, объем инвестиций в проект составил более 400 млрд рублей. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет от строительства КуАЭС-2 ожидаются в размере 280 млн. По предварительным подсчетам, за 60 лет региональный и местный бюджеты получат от деятельности КуАЭС-2 около 200 млрд рублей.

При проектировании и строительстве Курской АЭС-2 реализуется программа импортозамещения. К созданию основных технологических элементов и узлов станции замещения будут привлекаться российские производители. При строительстве планируется создать более шести тысяч рабочих мест, при эксплуатации новой станции — более двух тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская АЭС-2 должна будет заменить энергоблоки действующей АЭС, так как первый блок станции должен быть остановлен в 2022 году, второй — в 2024, третий — в 2029, четвертый — в 2030 году. КуАЭС-2 будет построена в поселке Макаровка в Курчатовском районе. Первую очередь новой станции планируют подключить к общей энергосети уже в 2022 году. На АЭС будет сооружено четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный и информатизированный проект АЭС с водо-водяным энергетическим реактором). Проектная мощность составит 5020 МВт. Последний, четвертый, энергетический блок планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.