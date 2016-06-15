Ярославль, 15 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Принятое комитетом Ярославской областной думы по социальной политике решение поддержать кандидатуру Михаила Крупина на должность Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области вызывало неоднозначную реакцию среди политиков и общественных деятелей региона. Однако все они высказываются по этому поводу весьма осторожно.

фото сайта duma.yar.ru Михаил Крупин (справа)

Представители оппозиции уверены, что исход борьбы за кресло детского обмудсмена был предрешен.

«Я убежден, что нельзя заранее диктовать решение. Одна фракция, в полном составе поставив свои подписи за выдвижение Михаила Крупина, полностью предопределила голосование, как на комитете, так и на заседании областной думы. Тогда зачем устраивать цирк? Человек еще не озвучил сове виденье работы ни на комитете, ни на думе, но фракция «Единая Россия» уже его поддержала. Знаю, что есть депутаты, у которых появлюсь вопросы по кандидатуре Михаила Крупина уже после того, как они поставили подписи в его поддержку», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев не ставил подписи в поддержку Крупина, но от критики в его адрес воздержался. Впрочем, он заметил, что мотивы выдвижения Михаила Крупина, «показывающего замечательные успехи в бизнесе», остаются для него загадкой. При этом Балабаев обратил внимание на то, что эта фигура стала компромиссным решением регионального парламента.

«Губернатор имел полномочия по выдвижению и поддержке кандидатуры на пост детского омбудсмена, но не смог определиться. В результате решение этого вопроса взяла на себя Ярославская областная дума. Налицо кризис исполнительной власти области. А депутаты — молодцы», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Балабаев.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Николай Александрычев полностью поддерживает решение комитета.

«Сегодня было принято абсолютно верное решение. Кандидаты были достойные, было рейтинговое голосование и Михаил Крупин набрал большинство голосов. Теперь дума рассмотрит его кандидатуру, и, я надеюсь примет положительное решение», — заявил Николай Александрычев.

Татьяна Степанова, занимавшая пост детского омбудсмена до весны 2015 года надеется, что на ее должность придет неравнодушный человек.

«Я не очень хорошо знакома с Михаилом Крупиным, знаю что он был депутатом от Ростовского района. Я надеюсь, что человек выдвинулся на этот пост осознанно и в случае избрания будет решать проблемы детства, которых очень много», — считает экс-уполномоченный по правам ребенка Татьяна Степанова.