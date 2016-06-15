Ставрополь, 15 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Иван Шишкин. Лесные дали. 1884

В Ставропольском крае Минприроды намерено размежевать федеральные и муниципальные леса. Об этом заявил 15 июня в Ставрополе министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов в рамках Первого открытого форума прокуратуры Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Хлопянова, на территории Кавказских Минеральных Вод существует 20 тыс. федеральных лесов и 10 тыс. лесов городских.

Может, было бы правильно передать городские леса в федеральную собственность, но все же глав поселений нельзя отстранять от управления лесами, считает министр.

Хлопянов считает, что городские леса вполне могут конкурировать с федеральными.

Вместе с тем, министерству предстоит размежевать леса этих форм собственности.

Хлопянов также отметил проблемы недропользования на Кавказских Минеральных водах. Дело в том, что недропользователи, заявляясь как землепользователи, ведут свои работы бесконтрольно, без учета объемов добычи и уплаты налогов.

«Хлопянов считает, что решить эту проблему можно только законодательно. С соответствующим обращением министерство обратилось в региональную и федеральную думу.