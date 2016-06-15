Берлин, 15 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель дает Грузии надежду на возможность скорой отмены виз с Шенгенской зоной, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель В Красном

Меркель исходит из того, что «сейчас здесь речь не идет о длительном сроке», заявила она во время официального визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Берлин.

Условием либерализации визового режима для Грузии было бы скорейшее принятие Европарламентом т.н. «аварийного механизма», отмечает канцлер ФРГ. Согласно ему, Брюссель должен быть способен немедленно реагировать (т.е. приостановить безвизовый режим), когда граждане пользующейся отсутствием виз страны злоупотребляют свободой передвижения, чтобы искать политическое убежище в ЕС.