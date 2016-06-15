Рига, 15 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В случае, если Великобритания на референдуме проголосует за выход из ЕС, последствия этого решения скажутся абсолютно на всех сферах жизни британского общества, в том числе и на возможностях уехавших туда на заработки латвийцев, заявил в эфире радио Baltkom депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Я думаю, что если они проголосуют за выход, то возникнут проблемы как у ЕС, так и у Великобритании, потому что те, кто призывает выйти из ЕС, должны понимать, что ситуация для них осложнится, и оставшиеся в ЕС страны не гарантируют им те права, которые они имеют сейчас в отношениях с остальными странами-членами. От этого пострадают десятки тысяч эмигрантов, в том числе из Латвии и других государств, они должны будут изменить свой юридический статус», — сказал Пабрикс.

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС состоится 23 июня. По последним данным опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov, 43% граждан Великобритании намерены голосовать за выход страны из Евросоюза.