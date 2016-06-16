Москва, 16 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Не раз уничтожаемый Арбат стал культовой достопримечательностью Москвы во многом благодаря творчеству уличных музыкантов и портретистов. Однако последние два года многострадальную улицу вновь тщательно выхолащивают в попытке структурировать, задокументировать и возглавить хаотичный творческий процесс. Под натиском москвичей, недовольных изгнанием художников и музыкантов, последним сначала предложили обзавестись соответствующими патентами, а когда вопрос не сдвинулся с мертвой точки, перешли к более радикальным методам «зачисток» и обвинений в незаконной торговле. Как итог — Арбат опустел, и какое-то движение на улице можно обнаружить лишь на время проведения официальных фестивалей. Корреспондент ИА REGNUM встретился с художниками, чтобы узнать, что стало с теми, кто проработал на культовой улице более 20 лет и как они оценивают перспективы мирного договора с властями.

Florstein (WikiPhotoSpace) Улица Арбат

Портретист Геннадий Ионов:

На Арбате я начал рисовать с февраля 1987 года, еще будучи студентом института. Мне очень нравится дух Арбата, мне никогда не надоедало быть там и рисовать. Нас не больше 130 человек, которые отдали более 20 лет своей творческой жизни Арбату и создали ту уникальную культурную среду, о которой с нескрываемой завистью говорят во всем мире. Но сегодня художественное сообщество Арбата задыхается от безвыходности.

«Как хочешь — так и располагайся, художники на Арбате не нужны»

После январских событий 2016 года, когда арбатских художников задержали, обвиняя в незаконном оказании услуг, заместителем главы управы Арбата по торговле и услугам Юрием Литвиновым нам запрещено заниматься творческой деятельностью. Сейчас мы на Арбате работаем только в рамках фестивалей по нескольку дней. Процесс жесткого регламентирования творчества неудобен и унизителен. На 130 человек, выделили всего 7 точек. Как хочешь — так и располагайся.

Мы впихнули по 5−7 человек в каждую точку, чтобы хоть по очереди, но как-то попытаться работать: получилось по пол дня два раза в неделю в лучшем случае. А в выходные и праздничные дни желающих получить портрет от арбатских художников масса! Теперь эти люди уходят ни с чем.

Получается, если появился среди нас 8 художник — значит его нужно репрессировать. Сразу подходят сотрудники управы с нарядом полиции по шесть человек, забирает вещи или прогоняет с улицы, составляет протокол, выписывает штраф от 2,5 тысяч рублей. Дошло до того, что Литвинов и его сотрудник Климцев собственноручно, нарушая все нормы, без полиции и без составления протоколов и постановления, изъяли у наших художников личные вещи: кисти, бумаги, мольберты. Они мотивируют это тем, что мы производим торговлю в неположенном месте, хотя художники-портретисты никакой торговлей не занимаются, это творческая работа с авторской подписью. Это интеллектуальная собственность по сути дела. Но в управе и префектуре заняли такую позицию, что художники на Арбате не нужны.

«Как я понимаю, кто больше заплатит — тот и получит место»

Честно, я не могу понять чем мотивируют зачистку Арбата. Сам зампрефекта Арбата сказал, что в будущем художникам назначат не более 20 точек на конкурсной основе, то есть нам эти места будут продавать. Как я понимаю, кто больше заплатит — тот и получит место.

Это противоречит положениям Конституции РФ об интеллектуальной собственности и творческой деятельности. По российскому закону, представительная, исполнительная и судебная власти должна выступать гарантом прав всех субъектов культурной деятельности и должна пресекать посягательства на свободу в области культуры.

Так, согласно статье 2 ГК РФ «предпринимательской деятельностью признается самостоятельное осуществление на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров и оказания услуг лицами, с зарегистрированными в этом качестве в установленном законном порядке». Но деятельность портретистов не требует регистрации и получения лицензии, поэтому мы можем попадать под коммерческо-предпринимательскую деятельность. Мы не нарушаем закон.

С 1 января 2017 года власти хотят ввести положение о художниках, по которому нашу деятельность приравняют к фрилансерам, также как таксистов, репетиторов. Мы создаем авторские произведения искусства, среди нас художники-профессионалы высочайшего уровня. Такой опыт работы в экстремальных условиях — за пол часа создавать произведения частных коллекций — редко где можно получить. Мы хотим, чтоб люди понимали: на Арбате есть художники, продающие картины, живопись и есть художники-портретисты, которые не продают, а на месте рисуют не с целью торговли: люди смотрят на наши работы как на выставке. Мы не ходим на Арбат деньги зарабатывать, у нас это в крови — рисовать. Главное, люди сюда приходят полюбоваться на чудо создания на листе бумаги образа человека: с его характером, эмоциями и неповторимыми чертами лица.

При всех этих обстоятельствах, мы, как законопослушные граждане, причем уверенные в своей правоте, не сделали ни одного противоправного выпада в адрес власти. Хотя с января 2016 года нас настойчиво подстрекали к этому радикально настроенные элементы, напротив, мы стараемся решить проблему цивилизационными методами. Конечно, нам пришлось пойти на компромисс с управой, и в процессе общения был разработан план-схема расположения художников, портретистов, живописцев. Но этот план, который мы согласовали с жителями, по каким-то причинам не утвердили.

«Все наши старания и общественная поддержка — безрезультатны»

Мы обращались в приемную Медведева, побеседовали с депутатом инициативной группы, писали письма, собрали более 100 тысяч подписей в поддержку арбатских художников, но все безрезультатно. Ничего с места не сдвинулось. Нам даже на уступки не идут. Сначала обещали 10 точек, потом 14, в итоге оставили 7 точек. Вместе с главой муниципалитета Арбата, с Евгением Бабенко вроде бы на словах договорились, но он ничего не может сделать, хотя и хочет защитить нас. Отмечу, именно на Арбат молодое поколение художников не идет, так у них совершенно другая специфика работы. Большая часть арбатских художников — пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Из 130 художников — 10% инвалиды, которых больше никто на работу не возьмет, хотя они с высшим образованием, они сами учителя, преподаватели, архитекторы.

Изгнание художников негативно скажется на туристическом потоке Арбата. Нас выгнали, но вместе с нами ушли и гости улицы. Люди стали реально меньше ходить на Арбат. На фоне дефицита художников на Арбате, в интернете начали появляться объявления о приглашении портретистов на работу на Арбате, естественно на грабительских условиях за аренду. Я не знаю… Это или чисто мошенническая, или коррупционная схема.

«Свято место пусто не бывает: на лавочках художников теперь бомжи клянчат на бухло»

Раньше было любо-дорого пройти по Арбату, посмотреть на работы художников, артистов, как поэты читают стихи, танцы, послушать инструментальную музыку. Арбат после нашего изгнания заполнился совсем другими персонажами. Сейчас на лавочках бывает сидят бомжы, клянчат на бухло. Обидно, что вот так уничтожается исторический дух и неповторимая атмосфера любимого Старого Арбата.

Художница Наталья Коновалова:

«Полиция тут не при чем»

10 июня управа в сопровождении полиции отнимала у арбатских художников все вещи. Это уже не в первый раз. В тот же день был полицией был избит режиссер-документалист, который пытался вступиться за художников. Я его позже видела, и он избит конкретно: весь в кровоподтеках.

Полиция ко мне подошла первой и, нарушая все российские законы, начала отбирать личные вещи. Во главе с сотрудником управы Константином Климцевом, украли мои произведения искусства, этюдник, пальто, сумку, в которой были прокладки и 20 рублевая каш (так как художники перешли на кашу — на другое что-то у нас нет денег). По какому закону российская полиция ворует прокладки у женщин?! Мне стало плохо, я начала кричать, что я мать-одиночка и что мой ребенок голодает. Мне вызвали скорую, так как резко подскочило давление…

Отмечу, наши произведения даже родственники не имеют право наследовать, это все после смерти художника является собственностью государства. Фактически, управа и полиция мешает нам создавать государственную собственность. При таком законе художники должны быть на полном гособеспечении, точно также как и полиция.

Я была у начальника полиции Щукина. Он, конечно, помог мне вернуть вещи, но сказал: «Полиция тут ни при чем». А кто, если наши вещи грузили в полицейскую машину?

«Нам сейчас предложили работать на Третьяковке и на Болотной, где арендная плата больше, чем художник заработает за два месяца»

Это обозначает «хотите рисовать на улице — заплатите». Чтобы порисовать для граждан России, придется грабить банк, иначе мы не потянем за аренду…

Сейчас власти предложили художникам места для работы: причем 7 мест на 35 художников. К тому же тщательно проверяют, в свою ли смену пришел, все ли так сделал. Я отказалась от этих мест, для меня это унизительно, когда люди, которые вообще ничего не соображают в искусстве, готовы содрать деньги с художников и будут еще контролировать каждый наш шаг. Мы живем в государстве, где под прикрытием полиции работают грабители.

«Закон, приравнивающий художника к прислуге»

С 1 января 2017 года собираются ввести закон, запрещающий нашу деятельность на Арбате. Фактически, у меня отбирают специальность, по которой я работала всю жизнь и отдала этому душу. Пособие на ребенка я не получаю. Я писала в администрацию президента и всем другим инстанциям о том, что художники в России — нищие, что они голодают. Но все безрезультатно. Сейчас мой ребенок пошел работать по 12 часов, чтоб запломбировать зуб. А я не могу даже на это ему дать, так как зарабатываю копейки. Единственное, что остается делать художникам — уезжать в другие страны и просить политическое убежище. У меня известность на полмира, на правах прислуги в России я никому не буду рисовать портреты. Рисовать я буду до 1 января, пока не примут этот закон.

«Или произведения искусства, или шашлычки»

Компания, которая идет против художников, идет синхронно с этими домиками на Арбате, где продают мясо и рыбу. Я общалась с продавцами домиков, которые смущаясь сказали, что правительство Москвы выделило им эти места бесплатно по конкурсу, мол «Россия хочет поддержать предпринимателей». Мы с художниками выяснили, что каждая такая точка платит в день по 14 тысяч за аренду. Куда идут эти деньги из точек? Не отсюда ли такая ярость к художникам, которые мешают такому хозяйству? Нужно ли это москвичам, которые в этих деревенских домиках понюхают запах шашлыка и купят стакан воды за сто рублей?

«Я очень хочу жить в России, но что нам остается тут делать»

На Арбате я рисовала с 1996 года. Хочу сказать, что здесь работают художники высочайшего класса. Выпускники ВУЗов не в состоянии так рисовать, как рисуют на Арбате. Сегодня Арбат ввели в ранг торговой улицы, а не достопримечательности. Эти торгаши, которые нас выталкивают, думаю, не относятся ни к Путину, ни к Медведеву, так как премьер сам лично дал указание не трогать художников и дать нам бесплатные патенты. Простите, зачем нам патенты? Может лучше нас просто не трогать?! Я думаю, эта чистка проходит максимум на уровне Собянина и других чиновников. Меня просто вышвырнули с Арбата. Поскольку у меня другой специальности нет, я буду просить помощи у родственников. Я очень хочу жить в России, но что нам остается тут делать…

Напомним, художники, музыканты, артисты, танцоры начали работать на Арбате с 1986 года — после последней реконструкции улицы. За тридцать лет для многих туристов их присутствие в центре Москвы стало неотъемлемой частью улицы.

Первый раз Арбат «зачистили» летом 2015 года. Тогда музыкантов разогнали за «Нарушение тишины и покоя граждан». Акцию объяснили жалобами жителей улицы на шум. Музыканты ответили акцией протеста, выйдя на улицу с заклеенными ртами, но в итоге все были вынуждены переместиться в электрички, переходы и пешеходные зоны в районе станций метро «Третьяковская», «Новокузнецкая», «Кузнецкий мост», «ВДНХ».

22 января 2016 года трех арбатских художников задержала полиция. Их сопроводили в управу района Арбат, где выписали постановление о наложении штрафа в 2,5 тысяч рублей с конфискацией имущества. Изготовление портрета на заказ местные власти оценили как «реализация предметов изобразительного искусства» в неположенном месте.