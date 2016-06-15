Донецк, 15 июня, 2016, 17:44 — ИА Регнум. 14 июня на Донетчине украинские войска нарастили интенсивность обстрелов позиций армии ДНР, доведя их до 577 случаев. Об этом сегодня, 15 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Противник выпустил 90 шт. 152 мм артиллерийских и 35 танковых снарядов, 200 мин калибра 120 мм и 110 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Жабуньки, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Саханка, Сосновское, Донецк (Петровский район и аэропорт). «В результате артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов: Докучаевск, Горловка, Зайцево, Саханка, Старомихайловка разрушения получили 16 домостроений. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

По его словам, разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. «В районе населенных пунктов: Новопокровское, 24 км до линии соприкосновения войск, выявлено местонахождение трех 122-мм САУ, а в Курахово, 18 км до линии соприкосновения войск, зафиксировано прибытие 10 танков, 14 БМП и пяти САУ», — рассказал Басурин.

Напомним, 14 июня Басурин заявлял, что вчера на Донетчине украинские войска совершили 488 обстрелов позиций армии ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера на Донецком направлении «горячими точками» были промзона Авдеевки и район Горловки. При этом ВС ДНР «осуществили один артиллерийский обстрел позиций украинских войск близи шахты «Бутовка».