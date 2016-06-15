Симферополь, 15 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Крымчане нуждаются в новом жилье, и для удовлетворения «очередников» и общего спроса на полуострове необходимо построить в общей сложности 8 млн квадратных метров жилой площади. Об этом в Симферополе на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству и ЖКХ 15 июня заявил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

«Что касается очередников и общей потребности, то для улучшения жилищных условий до нормативных показателей нужно построить еще 8 млн квадратных метров жилья», — цитирует Кононова ИА «Крыминформ».

По его словам, до конца 2017 года по государственной программе «Жилье для российской семьи» планируется построить 48 тыс. квадратных метров жилья. В программе участвуют Евпатория, Алушта и Керчь.

Ранее в интервью ИА REGNUM спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предположил, что сейчас «условная» численность населения Крыма может доходить до 3,5 млн человек, и будет расти.

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