Москва, 15 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

West Midlands Police Охрана стадиона

Сообщается, что члены Совбеза обсудили предстоящий Петербургский международный экономический форум, а также необходимость извлечь уроки из французского опыта по обеспечению безопасности футбольных мероприятий в связи с подготовкой к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.

Петербургский международный экономический форум стартует 16 июня. Члены Совбеза продолжили обмен мнениями по подготовке к международным контактам на полях ПМЭФ. Известно, что форум посетит президенты Казахстана и Гвинеи, премьер-министр Италии, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь ООН.

Также обсуждались содержательные моменты, связанные с предстоящим выступлением президента России на пленарной сессии форума.

Кроме того, члены Совбеза обсудили необходимость извлечения уроков по вопросам обеспечения безопасности из французского опыта организации футбольных мероприятий в контексте продолжающейся подготовки к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.