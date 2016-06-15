Луганск, 15 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Луганщине военная обстановка на линии соприкосновения резко обострилась, в частности украинские войска 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом 15 июня на брифинге заявил спикер оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.

Victor Dashkiyeff Танк Т-64

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции за минувшие сутки резко обострилась… Под обстрел попали наши позиции в районе населенных пунктов: Калиново, Калиновка, Лозовое, Голубовское, Веселогоровка, Логвиново», — сказал Марочко.

Он сообщил, что подразделения ВСУ вели огонь из вооружения БМП-1, гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Марочко отметил, что противник перебросил к линии соприкосновения танк Т-64 и бронетранспортер БТР-4 «Буцефал». «ВСУ продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения сторон, предусмотренные Минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой «АТО». По данным нашей разведки, в Станично-Луганском районе на блокпосту 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью усиления установлен БТР-4 «Буцефал», а также проводится дооборудование блокпоста в инженерном отношении. 13 июня на территорию ТЭС населенного пункта Счастье автомобильным тягачом доставлен танк Т-64», — добавил Марочко.

Он также проинформировал, что командование 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ объявило в розыск 12 военнослужащих, которые самовольно покинули боевые позиции в Счастье.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий двое украинских солдат погибли, еще семеро военнослужащих получили ранения. Он уточнил, что ВСУ понесли потери в Павлополе (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате отражения штурма ДРГ ДНР.