Грозный, 15 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Четыре новые школы построят в Чеченской Республике в текущем году на средства, выделенные из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Всего, как сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе главы и правительства региона, республика получит на их возведение около 600 млн рублей. При этом в 2016 году в Чечне планируется ввести в эксплуатацию 10 образовательных учреждений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

Денежные средства будут распределены следующим образом. На возведение двух школьных зданий на 720 и 600 ученических мест в городе Шали направят 276,732 млн рублей. Реализация проекта школы в городе Гудермесе на 720 ученических мест обойдется в 204, 471 млн рублей. В селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района построят школу на 360 учеников за 120,267 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило в 2016 году более 2,051 млрд рублей субсидий Дагестану, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ставропольскому краю на софинансирование расходов по строительству 15 образовательных организаций. На эти деньги в 5 субъектах СКФО будут построены два детских сада на 230 мест и 13 школ на 6,9 тысяч мест.