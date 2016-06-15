Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Юбилейный, 20-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с небывалым размахом. И если стоимость ПМЭФ-2016 выросла «всего» на 300 млн рублей по сравнению с прошлым годом — что частично списывают на инфляцию — то широту российского гостеприимства в этот раз продемонстрирует новый «Экспофорум» (в пригородном поселке Шушары), чья площадь в 2,5 раза превосходит комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове, где ПМЭФ проводился все предыдущие годы. Переезд в пригород не мог не отразиться на ставших привычными за 19 лет традициях ПМЭФ. При этом влияние форума на повседневную жизнь города все-таки сохранится.

forumspb.com Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

«Звезды» и «нули»

На ПМЭФ-2016 приедут президент Владимир Путин, министры Сергей Лавров, Алексей Улюкаев, Александр Новак и другие члены правительства РФ, премьер-министр Италии Маттео Ренци, экс-президент Франции Николя Саркози, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Олег Дерипаска и многие другие высокопоставленные персоны. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун должны стать иностранными «звездами» форума, так как впервые почтят ПМЭФ своим присутствием. Многие связывают это с желанием Запада восстановить, наконец, отношения с Россией.

Читайте также: Песков: Визит Юнкера на ПМЭФ может начать диалог ЕС с Россией

На то, чтобы все эти люди смогли пообщаться в непринужденной обстановке, потрачено 1,8 млрд рублей. В администрации президента настаивают, что расходы федерального бюджета составляют лишь 2% этой суммы, остальное дали взносы участников и партнеров форума.

Действительно, каждый из гостей заплатил почти 300 тыс. рублей за право посетить все мероприятия, и это без учета стоимости парковки. ВТБ, «Роскосмос», «Газпром», «Ростех» и другие компании потратили на свои экспозиции и инфосопровождение десятки миллионов рублей.

Яхты остались в прошлом

Нельзя не признать, что форум кое-что потерял от перемещения с Васильевского острова в пригородные Шушары. Во-первых, исчезла романтика большой воды — высокопоставленные гости форума уже не смогут выбежать между официальными мероприятиями из павильонов наружу, устремить взгляд в горизонт, где серая вода Финского залива сливается со свинцовым питерским небом, не смогут пообщаться на свежем морском ветру. И, как следствие, не смогут прибыть на форум на личной или арендованной яхте. Точнее, приплыть на ней в Петербург никто не запрещает, но пришвартовать ее в Шушарах точно не получится.

В минувшие годы организаторы ПМЭФ настойчиво рекомендовали воспользоваться таким видом водного транспорта, чтобы «подчеркнуть статус участия в форуме». В связи с этим жителей Васильевского острова некоторые особо рьяные работники ЖКС даже письменно просили не развешивать в дни форума свое белье на балконах, а также убрать оттуда лыжи и шины. Чтобы не шокировать бытовыми подробностями своей жизни проплывающих мимо на яхтах гостей ПМЭФ.

В гостях как дома

Сейчас гостям придется довольствоваться лишь внутренними дворами «Экспофорума», и их «внутренность» только радует, учитывая очень скромную благоустроенность Шушар и прилегающих территорий. В одном из дворов, возможно, гостей развлечет пивоваренная компания «Балтика», там же расположится и Русский Рыбный дом, вероятно, с красной зернистой икрой.

В другом дворе посетителей ждет мясной ресторан, еще есть китайское заведение, которое, впрочем, кто-то уже забронировал для «специального мероприятия» на весь первый день форума. Один из внутренних дворов полностью отдали итальянской делегации, которая будет релаксировать в окружении картин эпохи Возрождения. Возможно, такая щедрость в предоставлении отдельной площадки конкретной стране связана с выступлением премьера Маттео Ренци на пленарном заседании форума вслед за Владимиром Путиным.

Отдохнуть от суеты и подумать о вечном гости могут и в молельных комнатах, любезно обустроенных в пассаже на втором этаже — аккурат над «Зоной делового общения» и Шахматной гостиной. Еще неподалеку от «Экспофорума» есть Смоленская церковь, так что юбилейный ПМЭФ должен выйти еще более духовным, чем обычно.

Забег класса VIP

Но и европейские ценности не забыты: Петербург перенял модную за рубежом традицию устраивать спортивные забеги в рамках крупных мероприятий, поэтому вип-персоны и все прочие аккредитованные участники могут приехать к Исаакиевскому собору в 6:30 17 июня и пробежать 5 километров по историческому центру города.

Эксклюзивный Маршрут будет пролегать мимо Зимнего дворца, Спаса-на-Крови и Казанского собора. Таким образом организаторы стремятся популяризировать «спорт и здоровый образ жизни» и укрепить «здоровье, силу духа», а также поспособствовать «плодотворному сотрудничеству и благоприятной коммуникации всех участников и журналистов форума».

Ожидается, что утром 17 июня по центру Петербурга пробегутся, как минимум, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак и глава Сбербанка Герман Греф. По окончании мероприятия они смогут получить видео‑ и фотофиниши своих спортивных побед.

От Гергиева до Шнурова

Культурная программа включает в себя множество благотворительных спектаклей, желающих поведут на экскурсию в библиотеку им. Ельцина на Сенатской площади или в музей Фаберже, пригласят на творческий вечер народного артиста СССР Владимира Васильева в «Домашнем театре» Юсуповского дворца. На одной из выставок впервые широкой публике представят редкие фотографии Михаила Барышникова, которые нью-йоркский фотограф Роберт Уитмен снимал на протяжении 30 лет. Мариинка, Александринка, Михайловский театры, «Буфф» и Капелла тоже ждут гостей форума, правда, за отдельную плату.

Доступ на многие мероприятия можно получить лишь по личным приглашениям. Например, на церемонию награждения призеров и победителей международной Балтийской регаты на Заячьем острове или на эксклюзивный показ фильма-номинанта BAFTA о Рудольфе Нуриеве в «Родине». Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра совершенно бесплатно выступят на Дворцовой площади, там же в дни форума Минкультуры представит фестиваль «Петербургские каникулы» в рамках Года российского кино, откроют его Владимир Мединский и Алексей Учитель.

Читайте также: Сергей Шнуров украсит своим концертом Петербургский экономический форум

Впрочем, одним из самых заметных способов развлечь почетных гостей станут микс-файты. 16 июня состоится Международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 68, а на следующий день — турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 50, где легендарный Федор Емельяненко впервые выйдет на бой после возобновления спортивной карьеры.

В этот же день в ЦВС «Манеж» состоится и традиционный прием от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, куда пустят только 2,5 тысяч избранных форумчан. Для них рядом с Манежем появится шатер 12 на 18 метров с винтажными люстрами, если вдруг гости заскучают внутри здания. Там для них будут играть Максим Леонидов, Давид Голощекин, ансамбль «Бис-Квит» и ведущие солисты Мариинского театра, пить гости будут хорошее вино и водку класса «Премиум».

Читайте также: Власти Петербурга решили не экономить на приёме в честь ПМЭФ-2016

16 и 17 июня, помимо Смольного, свои вечеринки традиционно устроят «Сбербанк», банк «Открытие», «Русал», Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров и другие выдающиеся люди и организации, так что гостям ПМЭФ будет из чего выбрать.

Джеты и «майбахи» пустят вне очереди

Но сначала до всей этой роскоши предстоит добраться. Поскольку, как уже сказано, яхты для участников форума более не актуальны, любителям водных путешествий организаторы советуют лишь паромы Princess Maria и Princess Anastasia. Зато появилась новая «воздушная» опция: свой частный джет можно приземлить не только в «Пулково», но и… в Риге. В прошлые годы участники ПМЭФ в качестве запасного аэродрома могли рассматривать лишь «Хельсинки Вантаа», а оттуда пересаживались на поезд Allegro, теперь же у них есть возможность воспользоваться центром бизнес-авиации FBO Riga. Даже предусмотрены особые тарифы на посадку и парковку самолетов, включая «привлекательную цену на топливо» для вип-персон.

Читайте также: «Пулково» подготовился к приему участников ПМЭФ

В дни ПМЭФ петербургский аэропорт «Пулково» перевели на усиленный режим работы, введя дополнительные смены персонала. Однако количество стоянок для частных самолетов ограничено, так что гостей просят заранее планировать полет. Правила жесткие: если слот на посадку будет нарушен, петербургский аэропорт имеет право вообще в ней отказать и отправить ждать места в общей очереди. «Мы сможем обеспечить и обслужить на прилет и вылет не более 8−10 воздушных судов с участниками ПМЭФ в час», — пояснили организаторы.

Для перемещения гостей форума по городу ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» предоставило автомобили представительского класса и класса люкс, в народе именуемые «майбахами».

В Смольном уже признали, что ПМЭФ усугубит ситуацию на дорогах Петербурга, несмотря на перенос площадки из центра города на пригородное Петербургское шоссе. «Разгрузка» Васильевского острова не спасет исторический центр в целом, а особенно пострадают от ПМЭФ южные районы. Так что здесь форум верен себе: организаторы просят петербуржцев подстроиться под власть имущих, заранее планировать свой маршрут, а лучше вообще забыть на время про личные автомобили и пересесть на общественный транспорт.