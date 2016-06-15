Москва, 15 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. «Не секрет, что в советские годы города при атомных станциях и прочих атомных объектах находились в особых условиях, — напомнил член комитета Совета Федерации по экономической политике Николай Косарев. — Сейчас времена другие, от плановой экономики мы ушли, требования к госкомпаниям, в число которых входит Росатом, предусматривают в первую очередь эффективность коммерческой деятельности».

rosenergoatom.ru Калининская АЭС. 1 сентября

«В этих условиях социальная политика, которую проводит энергетический дивизион Росатома — Росэнергоатом — заслуживает особого внимания и может служить примером работы не только с трудовыми коллективами, но населением региона присутствия, — отметил он. — Те, кто бывал в городах при АЭС, всегда отмечает более высокий уровень и качество жизни в них по сравнению с другими городами региона. С одной стороны, уровень зарплат в атомной отрасли выше среднего, что сказывается на покупательной способности, а значит развитии области сервиса. С другой стороны, благодаря соглашениям регионов с Росатомом, города при атомных станциях могут гарантированно рассчитывать на налоговые отчисления, которые атомные станции ежегодно платят в региональные бюджеты, что позволяет муниципалитетам реализовывать программы в области благоустройства, образования, медицины и культуры».

«Примечательно, что, несмотря на трудности, с которыми сталкивается российская экономика, Росэнергоатом не уменьшает, а наоборот увеличивает социальные траты. Мне такой подход кажется полезным, потому что люди, особенно в атомной отрасли, — это самый ценный ресурс», — уверен Косарев.