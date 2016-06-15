Вильнюс, 15 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Литва надеется, что в 2018 году, когда Белоруссия намеревается построить первый блок Белорусской АЭС, через литовскую зону электробиржи Nord Pool начнут ограничивать поток электроэнергии из Островца, пишет сегодня, 15 июня, литовское агентство BNS.

allispossible.org.uk Электросеть

Кабинет министров Литвы сегодня на совещании одобрил подготовленный Министерством энергетики план эмбарго на электроэнергию, произведенную на БелАЭС и в других третьих странах. Сейм в мае призвал правительство утвердить такой план.

«Согласно этому плану, есть две дополняющие друг друга альтернативы: одна — синхронизировать электросети с континентальной Европой, а другая — к этому времени коммерчески ограничить поток электроэнергии», — сказал BNS представитель министра энергетики Мантас Дубаускас.