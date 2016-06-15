Минск, 15 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум.

Исаак Левитан. Снопы и деревня за рекой. Начало 1880-х

Одна из резиденций президента Белоруссии находится в окружении неблагоустроенных объектов. Об этом 15 июня заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Семёна Шапиро, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Вы поработали очень серьезно. Но не надо забывать, что есть у вас еще и проблемные районы. Их надо доводить до ума, чтобы уровень земледелия и других вопросов был таким же», — указал Лукашенко председателю Миноблисполкома.

Лукашенко обратил внимание Шапиро на проблемы посёлка Колодищи под Минском, а также на необходимость решения ряда проблемных вопросов развития инфраструктуры в агрогородках вблизи столицы. Руководитель постсоветской республики отметил: «Прежде всего, застарелая проблема Колодищ. Перспективное место, люди там строятся, хотят там жить. Да и в любой сегодня деревне в Минском районе и не только идет строительство. Надо наводить порядок, предоставлять людям участки. Пусть строятся, вкладывают свои средства».

Он также поручил проработать вопрос о том, как обеспечить дальнейшее развитие территорий в Минской области, на которых расположены пустующие пионерские лагеря и базы отдыха, отметив: «Их настроено море, и даже вокруг моей резиденции то ли шесть, то ли девять участков, которые находятся в плохом состоянии. Их действительно надо посмотреть персонально и конкретно».

Лукашенко поддержал предложение о том, чтобы временно заморозить штрафные санкции для ряда инвесторов, которые в силу объективных причин не смогли в срок достроить начатые объекты. Он сказал: «Но хотелось бы, чтобы мы, освобождая их от санкций по невыполненным обязательствам, не сделали это нормой. Потому что мы опять получим массу недостроев. Пообещали — надо вкладываться в сроки. Но если есть объективные причины, конечно, инвесторов надо поддерживать, особенно сейчас».

«Мы когда-то передали инвесторам хозяйственные объекты — колхозы, совхозы — а что-то там не получилось, и они, по дешевке получив собственность, начинают перепродавать уже втридорога по так называемой рыночной цене. Это непорядок. Это не просто надо пресечь сейчас, а сделать так, чтобы все вернули обратно. Я вас тут абсолютно поддерживаю», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, у Александра Лукашенко около десятка резиденций — на порядок больше, чем у президента США. Одна из самых новых — «Дворец независимости», построена в 2013 году в центре Минска. Строительство дворца было начато вскоре после президентской кампании 2010 года — во время кризиса 2011 года, по словам Лукашенко — без единого рубля из бюджета.