Иваново, 15 июня, 2016, 17:24 — ИА Регнум. 190 млн рублей задолжали предприятия, подведомственные Министерству обороны РФ, поставщикам энергоресурсов в Ивановской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, говорилось 15 июня на заседании комиссии по финансовому мониторингу взаиморасчетов за поставленные энергетические ресурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Согласно данным, озвученным на совещании начальником областного департамента энергетики и тарифов Евгенией Моревой, суммарная задолженность ОАО «Славянка», филиала ОАО «РЭУ» «Курский» и ОП «Верхневолжское» АО «ГУ ЖКХ» за поставленные энергоресурсы достигла 190 млн рублей. При этом предприятия имеют долги перед всеми ресурсоснабжающими организациями региона. Результат — необходимость для ресурсоснабжающих организаций брать кредиты для восполнения оборотных средств, проценты же по ним включаются в тарифы.

На совещании было рекомендовано департаменту привлечь к решению вопроса военную прокуратуру.

Еще 150 млн рублей составляют долги восьми ивановских теплоснабжающих предприятий перед газовиками. При этом в 2016 году субсидии таким организациям из областного бюджета составят 298 млн рублей, и часть денег уже перечислена.

Зампредседателя правительства региона Владимир Шарыпов призвал представителей предприятий-должников начать поиск выхода из сложившейся ситуации и сосредоточиться на принятии мер по обеспечению гарантий и формированию залоговых фондов.

Между тем, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» на начало мая, в 2016 году рост задолженности предприятий Ивановской области за газ составил 65%, а общая сумма долга, по данным компании, достигла 1,5 млрд рублей. При этом, констатировали в компании, уровень платежей населения достигает 96%.

На пресс-конференции 7 июня член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев не исключил, что из-за высокого уровня задолженности программа газификации региона может быть пересмотрена — в меньшую сторону (на 2016 год Газпром планировал инвестировать в регион 350 млн рублей). Добавим, что уровень газификации региона сегодня составляет в среднем 74,3%, правда, в сельской местности этот показатель значительно ниже.