Симферополь, 15 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В Крыму с сегодняшнего дня, 15 июня, начал работу четвертый по счету мобильный оператор, который получил название «Волна мобайл». Об этом сегодня на специальной пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор «КТК Телеком» Дмитрий Клименко.

Marjan Lazarevski Мобильная связь

Он рассказал, что компания готовилась больше года к запуску нового мобильного оператора. «Построили и протестировали сеть, наладили каналы продаж, открыли флагманские офисы и дилерские точки, точки оплаты, колл-центр», — поведал Клименко.

«КТК Телеком» частично арендует подсистемы ведущего крымского оператора «К-Телеком», который работает под брендом МТС. Уточняется, что «Волна мобайл» будет работать на собственном частотном ресурсе, что даст высокое качество связи, подчеркивают в компании.

Сперва «Волна мобайл» будет покрывать Симферополь, Севастополь и Ялту. К концу текущего года оператор планирует обеспечить связью весь Крым. На данный момент компания арендует 350 базовых станций, к концу года их должно быть около тысячи. «Волна мобайл» будет работать в стандартах 2G, 3G и 4G. Стандарт высокоскоростной передачи данных LTE пока действует только в центре Севастополя.