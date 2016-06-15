Ярославль, 15 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по Карабулинской развязке. По результатам конкурса право на выполнение этих работ получило ООО «ГорКапСтрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.Проект разрабатывается на основе корректировок предыдущей проектно-сметной документации. Разработка проекта необходима для того, чтобы регион мог претендовать на федеральные средства для строительства развязки.

В ходе проектирования начнется работа с собственниками земельных участков, расположенных на трассе будущей развязки. Таковых насчитывается 124 — это как юридические, так и физические лица. Все участки необходимо обследовать, причем в этом процессе примут участие сотрудники полиции. Обходы начнутся уже на следующей неделе. После чего с каждым собственником будет решаться вопрос о предоставлении компенсаций или о поиске компромиссного решения.

Запланированные изменения в проекте Карабулинской развязки, в основном, связаны с сетевым хозяйством и новациями в градостроительных нормах, имевшими место с 2008 года. Уточнения по трассировке возможны, но незначительные.

«Пока мы говорим только о проектировании. О строительстве речи не идет. Уже на стадии проектирования предстоит масса работы. Осенью на федеральном уровне будут приниматься заявки на финансирование, и чтобы попасть на рассмотрение, необходимо подготовить проектно-сметную документацию в полном объеме. Размеры финансирования по строительству составляют десятки миллиардов рублей, и понятно, что в большей его части приходится рассчитывать на федеральный бюджет», — отметил Николай Степанов.

С 15 июня в еженедельном режиме в мэрии Ярославля будут проходить рабочие совещания по вопросам проектирования Карабулинской развязки. В мэрии подчеркивают: необходимо обеспечить постоянный контакт всех служб и организаций, задействованных в этой работе.