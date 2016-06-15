Тамбов, 15 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам четырех месяцев этого года снизилось с 124 до 64 фактов относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Удельный вес подростковой преступности уменьшился с 4,5% до 2,1%.

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Эти цифры были озвучены на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области, прошедшем в режиме видеоконференции под председательством вице-губернатора Сергея Чеботарева. Столь значительного снижения показателя подростковой преступности удалось достичь за счет проведения профилактической работы. Так, в образовательных организациях региона реализуются различные программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в которых особое место занимают мероприятия по профилактике пагубных привычек. Одновременно с этим в 31 учебном учреждении есть «Школы, содействующие укреплению здоровья», которые реализуют региональные модели здоровья.

Немаловажную роль в профилактике пагубных привычек отводится занятости детей и подростков во внеурочное время. По области охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил в 2015—2016 учебном году 75%. Поставлена задача привлечения несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Лучшие результаты в этой деятельности показали Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Сампурской, Староюрьевский, Токаревский районы и город Моршанск.

По словам Сергея Чеботарева, работа с проблемными детьми должна быть усилена. На дальнейшую пропаганду здорового образа жизни он нацелил все муниципалитеты региона. При этом вице-губернатор подчеркнул, что следует обеспечить 100-процентный охват трудных подростков летней занятостью, в том числе в мероприятиях оздоровительных, спортивных, туристических, трудовых лагерей.