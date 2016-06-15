Ульяновск, 15 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Симбирская епархия намерена создать православную футбольную сборную. Как сообщили ИА REGNUM в епархии, отбор в сборную должен пройти 19 июня в Ульяновске на стадионе «Старт».

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За право побороться за место в команде смогут как футболисты, ранее принимавшие участие в благотворительном турнире по мини-футболу на призы митрополита Симбирского и Новоспасского, так и спортсмены, ранее не участвовавшие в епархиальных состязаниях.

Отбор в Симбирскую епархиальную сборную будет осуществляться по итогам товарищеских матчей, за ходом которых будут наблюдать профессиональные футбольные тренеры и представители Федерации футбола Ульяновской области.

Планируется, что команда Симбирской епархии летом 2016 года проведет дружеские поединки с командами епархий Приволжского федерального округа.