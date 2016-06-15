В Крыму начал работу мобильный оператор «Волна мобайл»
Симферополь, 15 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Новый оператор мобильной связи «Волна мобайл» компании «КТК Телеком» 15 июня начал официальную продажу стартовых пакетов в Крыму. Компания готова конкурировать на рынке услуг в Крыму и Севастополе в борьбе за абонентов, но не называет инвестора, опасаясь санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор компании Дмитрий Клименко.
Как утверждает Клименко, компания решительно настроена на конкурентную борьбу на сложившемся в Крыму рынке мобильной связи, в первую очередь, за счет привлекательной тарифной политики. Стоимость услуг нового оператора на 20−30% ниже, чем чем у конкурентов — «Крымтелеком», «Севтелеком» (бренд «Севмобайл») и «К-телеком» (бренд «Win-Mobile»).
Правда, своей сети у нового оператора пока нет, и конкурировать с «Win-Mobile» «Волна мобайл» собирается, арендовав оборудование у «К-телеком».
«Мы арендуем около 350 базовых станций в Крыму и 100 в Севастополе», — уточнил Клименко.
При этом Клименко отказался назвать происхождение российской компании и инвестора из опасений санкций. «Речь идет о сотнях миллионах рублей, которые мы инвестируем в инфраструктуру Крыма. Мы построили новый коммутатор, запустили новый биллинг, интегрировались с колл-центром, — сказал гендиректор. — Российские бенефициары компании не хотят попасть в санкционные списки и конфликтовать с американским и европейским законодательством, поскольку имеют бизнес за границей».
Новый оператор будет работать в трёх диапазонах — GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G). Оператор уже работает в Севастополе, Симферополе и Ялте, но планирует охватить весь полуостров до конца 2016 года.
«Сейчас ведем тестирование с рядом российских операторов, и в ближайшее время сможем открыть входящий и исходящий роуминг с российскими операторами. Это наш приоритет в работе», — добавил гендиректор.
Читайте также:
«Севмобайл» начал продажу sim-карт в Севастополе
Минобороны работает на частотах севастопольского мобильного оператора
«К-Телеком» получил предупреждение от ФАС за завышение тарифов на роуминг
В 2016 году в Крыму заработают два новых мобильных оператора