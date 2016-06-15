Симферополь, 15 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Новый оператор мобильной связи «Волна мобайл» компании «КТК Телеком» 15 июня начал официальную продажу стартовых пакетов в Крыму. Компания готова конкурировать на рынке услуг в Крыму и Севастополе в борьбе за абонентов, но не называет инвестора, опасаясь санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор компании Дмитрий Клименко.

instagram.com/volnamobile «Волна мобайл»

Как утверждает Клименко, компания решительно настроена на конкурентную борьбу на сложившемся в Крыму рынке мобильной связи, в первую очередь, за счет привлекательной тарифной политики. Стоимость услуг нового оператора на 20−30% ниже, чем чем у конкурентов — «Крымтелеком», «Севтелеком» (бренд «Севмобайл») и «К-телеком» (бренд «Win-Mobile»).

Правда, своей сети у нового оператора пока нет, и конкурировать с «Win-Mobile» «Волна мобайл» собирается, арендовав оборудование у «К-телеком».

«Мы арендуем около 350 базовых станций в Крыму и 100 в Севастополе», — уточнил Клименко.

При этом Клименко отказался назвать происхождение российской компании и инвестора из опасений санкций. «Речь идет о сотнях миллионах рублей, которые мы инвестируем в инфраструктуру Крыма. Мы построили новый коммутатор, запустили новый биллинг, интегрировались с колл-центром, — сказал гендиректор. — Российские бенефициары компании не хотят попасть в санкционные списки и конфликтовать с американским и европейским законодательством, поскольку имеют бизнес за границей».

Новый оператор будет работать в трёх диапазонах — GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G). Оператор уже работает в Севастополе, Симферополе и Ялте, но планирует охватить весь полуостров до конца 2016 года.

«Сейчас ведем тестирование с рядом российских операторов, и в ближайшее время сможем открыть входящий и исходящий роуминг с российскими операторами. Это наш приоритет в работе», — добавил гендиректор.

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