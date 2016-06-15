Ярославль, 15 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Прибыль предприятий, находящихся в собственности Ярославской области, по итогам 2015 года составила 44 миллиона рублей. Акционерные общества с региональным участием показали убыток в 442 миллиона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе. Вопросы управления собственностью региона были рассмотрены на заседании комитета по экономической политике.

котельная АО «Яркоммунсервис»

Предприятий государственного сектора в регионе три: ГП «Ярдормост», ГП «Ярославское АТП» и ГП «Областная фармация». Их совокупная выручка по итогам года составила 3,2 млрд. рублей, а чистая прибыль — 44 миллиона, львиная доля из которых — 34,7 миллиона — заработал «Ярдормост».

Провальные финансовые итоги показали акционерные общества, где Ярославская область владеет долями акций. За 2015 год их совокупная выручка составила 2,1 млрд рублей, а вместо прибыли получен убыток в 442 миллиона. Главные «отстающие» — АО ЯГК (убыток 388 млн), АО «Яркоммунсервис» (47 млн), ОАО «Аэропорт Туношна» (53 млн).

С прибылью сработали в основном предприятия агропромышленного комплекса, правда основная доля ее приходится на 6 миллионов рублей, заработанных ОАО «Ярославльагропромтехснаб».По состоянию на 31 декабря 2015 года в собственности Ярославской области находились 288 государственных учреждений, 10 ГУПов, более 3900 объектов недвижимого имущества, 13 пакетов долей акций и долей в уставных капиталов хозяйствующих субъектов стоимостью 2,4 млрд рублей.

Также в перечне имущества региона значатся газораспределительные сети, помещения для размещения многофункциональных центров, квартиры для врачей и для детей-сирот. Во многих зданиях, принадлежащих региону, размещаются департаменты правительства, подведомственные структуры, федеральные органы, общественные организации. Часть регионального имущества сдается в аренду. Но от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества областная казна за прошлый год получила всего 12 миллионов рублей.

Часть собственности было решено продать: в 2015 году было организовано 62 процедуры продажи в отношении 28 объектов имущества. Но покупатели нашлись лишь на 17 объектов.

Член экспертного совета при комитете Ярославской областной думы по экономической политике Александр Скворцов считает, что в управлении областной собственностью необходимо применять элементы рыночной экономики. Но, по мнению директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Владимира Кускова, основная задача управления имущественным комплексом региона — это организация его использования для исполнения установленных законодательством полномочий субъекта федерации.

«На мой взгляд, категорически недопустимо применять к имуществу Ярославской области те же требования, которые применяются к имуществу обычного предприятия или акционерного общества. Все-таки основная цель областного имущества — это исполнение полномочий субъекта и социальная направленность», — пояснил Владимир Кусков.

«В ряде областей приняты соответствующие программы по управлению имуществом региона, где записаны все необходимые показатели и индикаторы. По ним можно делать анализ эффективности управления. Комитет по экономической политике принял решение рекомендовать правительству до конца 2016 года разработать и принять областную целевую программу по управлению областным имуществом», — резюмировал председатель комитета депутат облдумы Александр Кучменко.