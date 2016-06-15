Горки-9, Московская область, 15 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что программа «Единой России» может стать документом развития России на ближайшие пять лет в том случае, если граждане России поддержат партию на сентябрьских выборах. Об этом Медведев заявил сегодня, 15 июня, выступая на заседании комиссии по подготовке программного документа партии.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев напомнил, что программа партии — это стратегический документ. Если «Единой России» удастся убедить граждан страны, что эта программа им близка, и избиратели отдадут свои голоса за партию, то её программа станет стратегическим документом для политической системы страны. «И вообще для развития нашего государства на следующие пять лет», — добавил Медведев.

Напомним накануне стало известно, что предвыборный съезд «Единой России» намечен на 25−27 июня. На съезде партия определится со списком кандидатов на выборы в Госдуму, а также утвердит предвыборную программу.

Единый день голосования в этом году назначен на 18 сентября. В этот день пройдут выборы глав ряда регионов, а также выборы в Государственную думу VII созыва. Выборы в Госдуму в этом году проходят по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).