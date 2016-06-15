Брюссель, 15 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Европейский союз считает, что миграционное соглашение с Турцией дает положительный эффект, но многое еще предстоит сделать, передает Daily Mail.

Freedom House Мигранты

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что «мы уже наблюдаем определенные позитивные сдвиги», в том числе в контексте возвращения 462 мигрантов из греческих островов в Турцию с 20 марта.

«Работу еще предстоит сделать. Обе стороны должны приложить усилия», — добавил еврочиновник.

Amnesty International полагает, что Анкаре и Брюсселю пока нечем гордиться. Правозащитная группа жалуется на условия содержания мигрантов в Греции, напоминая о тысячах застрявших на границе с Турцией беженцах, а также об угрозе депортации из Греции в Турцию сирийцев, не рассматривающихся как «нелегальные мигранты».

Т.н. «миграционная сделка» была подписана ЕС и Турцией 18 марта. Согласно ему, Турция обязывается принять обратно нелегальных мигрантов из Греции, а ЕС — сирийских беженцев из Турции.