От Москвы до Крыма: в столице представили новые троллейбусы — фоторепортаж
Москва, 15 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум.
Серийное производство троллейбусов запустили на Сокольническом заводе в Москве. Новые троллейбусы будут собирать на основе автобусного кузова МАЗ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сокольнический завод располагает всем необходимым для выпуска новых троллейбусов: от производственных мощностей до квалифицированных специалистов, заявил главный инженер ГУП «Мосгортранса» Павел Хмелев.
«Новые троллейбусы будут оснащены автономным ходом, навигационной системой и климатическим оборудованием. Компоновка салона сделает поездки удобными для всех пассажиров, включая маломобильных», — отметил он.
Кроме того, в 2016 году завод начал производство низкопольных троллейбусов для Симферополя. На данный момент выпустили уже девять таких машин, а в течение нескольких месяцев в Крым отправят еще пять.
Напомним, Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод выполняет крупный ремонт и модернизацию подвижного состава, техобслуживание более 8000 автобусов, троллейбусов и трамваев. Численность сотрудников предприятия превышает 500 человек.