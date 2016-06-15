Москва, 15 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) в Москве

Серийное производство троллейбусов запустили на Сокольническом заводе в Москве. Новые троллейбусы будут собирать на основе автобусного кузова МАЗ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех по изготовлению троллейбусных штанг

Сокольнический завод располагает всем необходимым для выпуска новых троллейбусов: от производственных мощностей до квалифицированных специалистов, заявил главный инженер ГУП «Мосгортранса» Павел Хмелев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) в Москве

«Новые троллейбусы будут оснащены автономным ходом, навигационной системой и климатическим оборудованием. Компоновка салона сделает поездки удобными для всех пассажиров, включая маломобильных», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый низкопольный троллейбус, изготовленный для республики Крым

Кроме того, в 2016 году завод начал производство низкопольных троллейбусов для Симферополя. На данный момент выпустили уже девять таких машин, а в течение нескольких месяцев в Крым отправят еще пять.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонтные работы под троллейбусом

Напомним, Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод выполняет крупный ремонт и модернизацию подвижного состава, техобслуживание более 8000 автобусов, троллейбусов и трамваев. Численность сотрудников предприятия превышает 500 человек.