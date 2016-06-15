Нижний Новгород, 15 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Одной из основных причин обмеления Волги и рек волжского бассейна является бесконтрольная деятельность по добыче нерудно-строительных материалов (песка) из русла рек и рядом с береговой линией.

Алексей Саврасов. Волга близ Городца. 1870

Как сообщили ИА REGNUM в Приволжской природоохранной прокуратуре, в результате той деятельности вода уходит в образовавшиеся подземные пустоты, что приводит к понижению уровня рек относительно берега, появлению все большего количества лимитирующих (опасных для судоходства) мест на судовом ходу, требующих внесения корректировок в судоходные карты.

В целях возврата в правовое поле деятельности хозяйствующих субъектов в сфере добычи нерудных материалов и производства иных работ в пределах береговой полосы названными специализированными прокуратурами в текущем году была проведена целевая совместная проверка на территории всего Волжско-Камского бассейна.

По данным прокуратуры, за последние 20 лет объемы добычи песка на территории Приволжского федерального округа увеличились почти в 3 раза, общий объем добытых нерудных материалов составил почти 90 млн. кубометров. При этом по неофициальным данным реальные объемы добычи песка превышают официальную статистику почти в два раза и составляют около150 млн. кубометров.

Регионами, где ведется особо активная работа по добыче песка, являются Татария, Нижегородская и Самарская области.

В целях восстановления законности в данной сфере в результате проведенных совместных проверок прокурорами пресечены факты самовольного пользования недрами, проведения работ в отсутствие предварительных гидрологических и иных изысканий, использования судов, не отвечающих требованиям безопасности, непредоставления хозяйствующими субъектами в уполномоченные государственные органы сведений об объемах извлеченного грунта и образовавшихся отходах.

Во всех случаях виновные лица по инициативе прокуроров привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки выявлено более 150 нарушений требований федерального законодательства, в целях устранения которых внесено 45 представлений, в контролирующие органы направлено 12 информаций для привлечения виновных лиц к административной ответственности, предостережено 3 лица о недопустимости нарушений федерального законодательства.

Участники объединенной коллегии Приволжской транспортной и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратур, которая прошла 15 июня в Нижнем Новгороде, ее участники признали необходимость активизации надзора за соблюдением законности хозяйствующими субъектами в данной сфере правоотношений со стороны уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Росприроднадзора и Росрыболовства.

Кроме того, в качестве проблемных вопросов отмечено отсутствие регламентации порядка согласования проведения дноуглубительных, берегоукрепительных и иных работ.