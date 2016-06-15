Курган, 15 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Подрядчики на домах в Кургане, где были во время грозы затоплены квартиры, либо компенсируют владельцам потери, либо произведут ремонт жилья, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Фонда капитального ремонта домов в Курганской области.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

«В квартирах потолки падали!»

Напомним, в Кургане затопило квартиры в домах во время грозового шторма в ночь на 12 июня. Серьезно пострадал дом 205 на улице Пушкина. На фотографиях, которые жители этого дома выкладывали в соцсетях, отчетливо был виден рухнувший потолок, тазы и ведра, наполненные водой, отвалившаяся штукатурка со стен… Произошел потоп из-за отсутствия на доме крыши — идет капремонт кровли. Прежнюю крышу подрядчики сняли, а новую ещё не сделали."В квартирах потолки падали!», — сообщают жители дома. Пострадало, по их словам, несколько квартир.

Жители бескровельного дома сообщали, что им отключили свет, газ, горячую воду. «Походили, посмотрели, на вопрос «когда свет дадут?», ответ — «когда стены просохнут». А когда стены просохнут? Ответ — когда крышу закроют. А когда крышу закроют? Ответ — когда нового подрядчика найдем! Кто виноват? Люди? Которые платят за капремонт, и все текущие ремонты, и содержание дома? Продукты испорчены, готовить не на чем, детей помыть и то никак: только вода холодная, не согреть», — написал в соцсетях человек, знающий проблемы пострадавшего дома.

Крыша вместо шифера была прикрыта пленкой, которая порвалась, и потоки воды хлынули по потолку и стенам сперва квартир на верхних этажах, потом спустилась и на нижние. Особенно досадно было людям, вложивших в ремонт своих квартир десятки тысяч рублей.

Главный инженер ООО «ЗауралРегионСтрой» — представитель того самого подрядчика, который не обеспечил непроницаемость крыши в доме на ул. Пушкина, 205 — заявил изданию Znak.com, что они готовы предоставить пострадавшим съемные квартиры, гостиницы (чем и воспользовались некоторые жители дома — прим. ИА REGNUM ) и провести ремонт в испорченном жилье. По его словам, в прорыве плёнки виновны ливни. «Если за полтора дня выпала месячная норма осадков — как можно это предугадать? Нормальные-то крыши протекают, а тут ремонт идет, она только пленкой затянута — нормальный рабочий процесс», — пояснил представитель подрядчика.

Курганцы в социальных сетях сообщают, что подобная ситуация была недавно в доме на улице Машиностроителей, 11 и на Блюхера, 28. «У нас то же самое, хоть и не так катастрофично. Затянули плёнкой, вместо снятой крыши, но неправильно, и вода по стенам пошла в квартиры. Володарского, 37, — жалуются курганцы. — На доме по Коли Мяготина, 95 тоже делают крышу, и тоже плаваем».

Порушенное восстановят

Корреспондент ИА REGNUM обратился к генеральному директору Фонда капитального ремонта домов по Курганской области Александру Медведеву за комментариями. «Я был в доме на ул. Пушкина, 205. Здание трехэтажное. Перекрытия деревянные. И штукатурка отвалилась местами, с потолками есть проблемы. Пострадали пять квартир», — сообщил руководитель.

«По адресам, указанным в соцсетях, где владельцы квартир жаловались на протечки с кровель мы, в составе комиссии — подрядчик, представитель управляющей компании и фонда — прошлись. Кстати, в двух квартирах на ул. Машиностроителей, 11, откуда поступали сигналы, мы не застали никого дома. Безусловно, дом на ул. Пушкина самый пострадавший. В фонде работает «горячая линия». Все поступившие на неё сигналы отрабатываются. Приходит комиссия, выявляем нарушения, составляем акт, с хозяевам оговариваются условия возмещения — либо денежная компенсация, либо ремонт помещения. Составляем претензию и направляем подрядчику, так как согласно договорам, именно подрядчик возмещает ущерб, нанесенный во время капитального ремонта. И подрядчик в течение двух недель обязан ликвидировать последствия в денежном или ремонтном эквиваленте. Далее — суд, если подрядчик не выполнит обязательства», — пояснил Медведев.

Александр Валентинович добавил, что беседовал с представителем ООО «ЗауралРегионСтрой», и тот, действительно, пеняет на погодные катакликзмы. Однако штормовое предупреждение было от ГО и ЧС накануне. Просто, по его словам, строители не все предусмотрели, недостаточно уплотнили пленочное перекрытие, где-то просчитались. Но фирма не отказалась от своих обязательств и согласна восстановить порушенное.

Восстановительные работы на доме по ул. Пушкина, 205 займут ещё три-четыре дня. Свет и газ жильцам уже дали. Кровлю планируют восстановить к июлю. По другим адресам ситуация не столь катастрофична. Где-то вообще требуется косметический ремонт — побелка, смена обоев.

Что касается подозрений в низкой квалификации нанятых на капремонт специалистов, то это очень спорно, так как одним из условий контракта был опыт работы в строительной сфере. У всех подрядчиков он немаленький.

«Не могу назвать всех подрядчиков идеальными, но опытными — точно. «Кто попало» не мог пройти по конкурсу» , — подытожил Александр Медведев.

«Не надо всех подрядчиков равнять под одну гребенку»

Справедливости ради отметим, что не все так плохо с капремонтами в Зауралье. Уже завершены работы на трех объектах Кетовского района. ИП Корытова Н. А. сдала работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов №23 по ул. Титова в поселке Введенское, №№32 и 33 по ул. Советская в поселке Логовушка без нареканий. Всего в Кетовском районе на этот год запланировано проведение капитального ремонта 20 многоквартирных домов, работы на семи из них уже завершены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде.

Весьма неплохо в селе Кропани и селе Садовое капитальный ремонт крыш многоквартирных домов выполнила подрядная организация ООО «Аруна», в Кургане кровлю вполне качественно «перелатали» ООО «Ремонтно-строительная фирма «Феникс», ООО «Кровля» и ООО «Промпроект».

«Не надо всех подрядчиков равнять под одну гребенку. Люди все разные, строители тоже. Подрядчики, которые себя хорошо зарекомендовали на капремонтах, безусловно, замечены, и с ними уже можно уверенно работать и в последующие годы», — заметил Александр Медведев.

Напомним, обязанность по уплате взносов на капремонт у жителей Курганской области появилась с декабря 2015 года. Ранее в Зауралье тариф за капремонт был утвержден на уровне 9,6 рублей. С этого года он снижен до 6,97 рублей, на 28%.

Согласно информации регионального фонда, в Зауралье в этом году за счет взносов планируется произвести работы в 308 домах. Стоимость работ составит более 360 миллионов рублей, из них свыше 20 миллионов — средства господдержки из областного бюджета. В большинстве домов реконструируют скатные крыши. Чинятся фасады зданий, внутридомовые инженерные системы, фундаменты и подвалы.

А с 1 июля будет введена компенсация за капитальный ремонт. Её смогут получать граждане старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%. Выплата будет рассчитываться исходя из занимаемой площади жилого помещения, но не более социальной нормы жилья. Например, для пенсионера, проживающего в одиночестве — на 33 квадратных метра жилой площади.