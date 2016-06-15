Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в стенах Северо-Кавказского окружного военного суда предстал перед Фемидой военнослужащий Идрис Аюбов. Он признан виновным в убийстве своего дяди — заместителя командира батальона внутренних войск МВД «Север» Мусы Аюбова и его супруги Зулай Умаровой. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь суда Алёна Катькало, бывший военнослужащий проведет в колонии строго режима 18 лет.

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Решением суда Аюбов также лишён воинского звания «сержант».

Отметим, что военнослужащий Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «к» ч.2 ст.105, ч.1 ст. 226, ч.1 ст. 222 УК РФ. Согласно материалам уголовного дела, Аюбов совершил убийство своего дяди и его супруги намеренно из-за личных неприязненных отношений между родственниками. По некоторым данным, поводом для убийства стал наркобизнес подсудимого. Муса Аюбов неоднократно требовал от племянника прекратить преступную деятельность.

«Для совершения убийства Аюбов незаконно приобрел огнестрельное оружие — пистолет, изготовленный самодельным способом, а также не менее двух патронов к нему. Совершил преступление Аюбов в ночь на 27 августа 2015 года в Грозном», — сообщила Алёна Катькало.

В начале Идрис Аюбов убил супругу дяди. Для этого он проник в квартиру супругов, а сам по телефону вызвал Мусу Аюбова в мечеть одной из воинских частей города. Затем, завладев служебным оружием родственника, Аюбов застрелил вернувшегося домой заместителя командира батальона внутренних войск МВД «Север».