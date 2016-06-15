Челябинск, 15 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Челябинске стартовала программа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений. Родители и общественники бьют тревогу: по их мнению, за красивым фасадом профилактики скрывается обычный «секс-просвет», передает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Брюллов. Прерванное свидание (фрагмент). 1830

Поводом к началу проведения лекций-семинаров с подростками, находящимися в летних школьных лагерях, послужила просьба Комитета по делам образования Челябинска. В письме №16−06/2839 от 25 мая 2016 года председатель комитета Светлана Портье просит руководителей организовать участие членов молодежных трудовых отрядов администрации города, а также молодежных трудовых отрядов Челябинской городской думы в семинарах-тренингах «Базовые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции» в соответствии с графиком на весь летный период пребывания детей. Семинары-тренинги поручено проводить Центру профилактического сопровождения «КОМПАС».

Заместитель директора МБУ «ЦПС «КОМПАС» Наталья Шлеенкова сообщила, что организация «Компас» находится под ведомством Управления по делам молодежи города Челябинска. «Учреждение работает с молодежью от 14 до 35 лет. Основная цель деятельности — формирование здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний. На семинарах-тренингах рассматриваются пути передачи и пути защиты молодежи от ВИЧ. Так как ВИЧ передается половым путем, то соответственно школьникам сообщают о том, что данная инфекция передается половым путем, и что барьерная контрацепция является одним из методов защиты», — пояснила представительница «Компаса».

О сексуальных отношениях лектор-психолог центра «Компас» специально не рассказывает. «Если задается вопрос о видах секса из уст ребенка, то на этот вопрос лектор отвечает, что любой незащищенный контакт является опасным для здоровья», — отметила Наталья Шлеенкова.

В летний период «Компас» работает через Комитет по делам образования. Программа, по которой проходят лекции, проводится не первый год. Она лицензирована в системе здравоохранения. Тренинги проводятся по запросу от родительских комитетов, которые существуют при школах города.

В ходе семинаров-тренингов все участники садятся в круг, происходит знакомство, игры в формате живой беседы. Подростки задают вопросы, тренер отвечает. Затем тренер задает вопросы, и просит ответить подростков. Тренер в процессе беседы корректирует информацию, которую получает от подростков, так зачастую дети не могут корректно задать вопрос.

Присутствие на тренингах-семинарах родителей не предполагается, однако педагог может принять участие, если будет активно участвовать в проводимом мероприятии на общих основаниях. Для этого педагогу нужно также как всем сесть в круг и активно работать.

Отметим, программы по просвещению подростков в сфере полового воспитания проходят в разных школах регионов России. Реакция родителей и общественников на проводимые лекции не однозначная. В некоторых регионах родители совместно с родительским общественными организациями выступают против подобных уроков, которые по их мнению являются «секс-просветом», продвигаемым программами от зарубежных фондов. Так, в Челябинске в 2014 году в школах раздавали брошюру под названием «Паспорт для тех, кому уже 16» и презервативы. Мероприятие проводилось в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом.

Напомним, 7 мая 2013 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, принятую 25 октября 2007 года. Конвенция предписывает половое воспитание детей, однако в статьях нет обязательного исполнения норм и стандартов по «сексуальному просвещению». Страна, подписавшая конвенцию, самостоятельно определяет содержание соответствующих документов. Вместе с тем, согласно п.4 ст.75 закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», школа может самостоятельно определять дополнительные программы, причем родители вправе отказаться в случае несогласия с проводимыми занятиями либо с методиками, по которым эти занятия проводятся.