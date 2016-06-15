Берн, 15 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Швейцария официально отозвала заявку на членство в ЕС, которую Берн направил в Брюссель 24 года назад, передает Spiegel со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Gideon Швейцарский флаг

Вслед за Национальным советом решение поддержала и нижняя палата парламента Швейцарии. Обращение было одобрено при поддержке 27 членов 46-местного Совета кантонов. Против выступили 13 депутатов, еще два воздержались. Национальный совет поддержал инициативу еще в марте.

Ходатайство о членстве с 1992 года «пылится» в архивах Брюсселя. Теперь Бундесрат может уведомить ЕС о том, что запрос «считается отозванным», — заявил глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер.

Прошение о членстве бесполезно, но оно и не наносит никакого вредя федерации, говорится в документе. В ЕС понимают, что заявка относилась к тогдашнему Европейскому экономическому сообществе (ЕЭС) и, следовательно, уже потеряла свою актуальность.