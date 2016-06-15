Москва, 15 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание условий для трудоустройства граждан РФ в возрасте до 25 лет, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Предлагается реализовать стимулирующий механизм по созданию рабочих мест для молодых граждан, окончивших образовательные учреждения.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Молодые люди

Речь идет об установлении порядка, при котором государство оказывает молодым людям содействие в трудоустройстве (а также обустройстве на новом месте в случае изменения места жительства), как в государственном секторе, так и на частные предприятия.

Компаниям при этом оказывается государственная поддержка с помощью механизма субсидирования.

Для покрытия расходов предлагается разработка и реализация региональных программ содействия трудоустройству молодежи, реализуемых на условиях софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Механизм содействия занятости молодежи работает следующим образом: субъект РФ заключает с работодателями соглашение об участии в региональной программе и выдает сертификат на трудоустройство граждан, гарантирующий оказание государственных мер поддержки. Предполагается, что стоимость сертификата на привлечение трудовых ресурсов составит 225 тыс. рублей.

В 2017 году положения законопроекта могут быть реализованы в пилотном режиме в 4 субъектах Российской Федерации, исходя из охвата 15 тыс. участников, отмечают авторы.

Для обеспечения положительного эффекта от финансовой поддержки, оказываемой работодателю при трудоустройстве молодых людей, по мнению парламентариев, целесообразно предусмотреть специальный порядок учета указанных средств, а также освободить от обложения НДФЛ средства, получаемые работником в рамках предоставления соответствующих мер поддержки. В этой связи они предлагают в течение трех месяцев со дня вступления в силу проектируемых норм внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.