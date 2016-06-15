Мурманск, 15 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум.



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В Мурманске увеличена стоимость единого проездного билета для граждан на автобус и троллейбус. Соответствующий приказ, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, размещён на официальном сайте АО «Электротранспорт».

«С 1 июля стоимость единого проездного билета для граждан составит 1600 рублей», — сообщает предприятие.

Как подчёркивается в документе, торговые точки должны быть обеспечены новыми едиными проездными билетами для граждан до 19 июня. Их стоимость на 50 рублей выше утверждённой ранее.

Напомним, уже несколько лет АО «Электротранспорт» находится в тяжелой социально-экономической ситуации. Ранее мурманские чиновники начали проверку затрат основного городского перевозчика.

О кризисе стало известно в 2014 году, этот год, по словам директора «Электротранспорта» Сергея Коробкова, стал для компании «нетипичным». Чтобы удержать предприятие «на ходу», из бюджета города было выделено 164 миллиона рублей. Оказали поддержку и областные власти, они выделили Мурманску бюджетный кредит в 75 миллионов рублей. В 2015 году город перечислил предприятию финансовую помощь в размере 20 миллионов. Также в мае прошлого года Совет депутатов Мурманска принял решение о выделении «Электротранспорту» дополнительных бюджетных ассигнований в 30 миллионов рублей.

Добавим, в текущем году стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска составляет 25 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о подорожании проезда обсуждался на протяжении всего 2015 года. Несмотря на то, что экономически обоснованный тариф на проезд в городском общественном транспорте составляет 28 рублей, фактически одна поездка стоит 26 рублей, власти приняли решение увеличить стоимость проезда с 22 до 25 рублей.