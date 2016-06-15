Нижний Новгород, 15 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде началась доследственная проверка по факту драки школьниц, о которой следователи узнали из интернет-ролика.

Луи-Леопольд Буальи. Дерущиеся женщины

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 8 июня 2016 года в дневное время в Ленинском районе Нижнего Новгорода подрались две 13-летние школьницы. Ни одна из них после произошедшего за медицинской помощью, а также в правоохранительные органы не обращалась.

Очевидцы драки тоже не стали сообщать полиции, а просто выложили ролик в интернет.

Проверкой уже установлено, что причиной конфликта послужили отношения к одному из мальчиков. Одна из участниц потасовки состоит на профилактическом учете в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.