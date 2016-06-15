Спад ВВП России в I кв. составил 1,2%
Москва, 15 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Объем ВВП России за I квартал 2016 года составил в текущих ценах 18 трлн 561,3 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2015 г. составил 98,8%, относительно IV квартала 2015 г. — 82,2%, сообщили в Росстате.
Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2016 г. по отношению к ценам I квартала 2015 г. составил 103,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития РФ, спад ВВП России в апреле составил 0,7%, в мае — примерно 0,5%. Глава министерства Алексей Улюкаев говорил, что динамика ВВП выйдет на нулевой уровень к середине 2016 года, а начиная с III квартала российская экономика может показать рост, хотя и очень медленный. Прогноз МЭР, исходя из средней цены на нефть в $40, предполагает годовой спад ВВП на 0,2%.
Внутригодовая динамика производства ВВП:
(в постоянных ценах)
В % к
соответствующемупериоду предыдущего года
предыдущемупериоду
2015 г.
I квартал
97,2
80,0
II квартал
95,5
106,3
I полугодие
96,3
III квартал
96,3
108,3
Январь-сентябрь
96,3
IV квартал
96,2
104,4
Год
96,3
2016 г.
I квартал
98,8
82,2