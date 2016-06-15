Москва, 15 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Объем ВВП России за I квартал 2016 года составил в текущих ценах 18 трлн 561,3 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2015 г. составил 98,8%, относительно IV квартала 2015 г. — 82,2%, сообщили в Росстате.

Константин Коровин. Пейзаж с фабричными строениями (фрагмент). Москва. 1908

Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2016 г. по отношению к ценам I квартала 2015 г. составил 103,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития РФ, спад ВВП России в апреле составил 0,7%, в мае — примерно 0,5%. Глава министерства Алексей Улюкаев говорил, что динамика ВВП выйдет на нулевой уровень к середине 2016 года, а начиная с III квартала российская экономика может показать рост, хотя и очень медленный. Прогноз МЭР, исходя из средней цены на нефть в $40, предполагает годовой спад ВВП на 0,2%.

Внутригодовая динамика производства ВВП:

(в постоянных ценах)

В % к

соответствующемупериоду предыдущего года

предыдущемупериоду

2015 г.

I квартал

97,2

80,0

II квартал

95,5

106,3

I полугодие

96,3

III квартал

96,3

108,3

Январь-сентябрь

96,3

IV квартал

96,2

104,4

Год

96,3

2016 г.

I квартал

98,8

82,2