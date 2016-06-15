Барнаул, 15 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Вторая волна паводка перекрыла в Барнауле переулки Кольцова и Перевозный, объездную от улицы Водников до Матросской, улицы Проточную, Сенную и Бортовую. Об этом сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок на Алтае

По данным синоптиков, сегодня, 15 июня, уровень воды в реке Обь в Затоне составил 571 сантиметр — на 4 выше, чем вчера. Так же за сутки увеличилось количество подтопленных земельных участков — на утро сегодняшнего дня их 77. В жилые дома вода по-прежнему не зашла.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю известили, что в ближайшие дни должен наступить пик паводка, после вода постепенно пойдет на спад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогнозы алтайских синоптиков о дате начала второй волны паводка подтвердились. Большое внимание сотрудники МЧС уделяют оказанию адресной помощи населению. В населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, спасатели, пожарные и инспекторы ГИМС проводят подворовые обходы, обучают жителей правилам безопасного поведения при наводнении, раздают соответствующие памятки, уточняют списки жителей, которым потребуется помощь в эвакуации, помогают поднять вещи, мебель, оборудование, соленья и овощи из погребов на чердаки и крыши.