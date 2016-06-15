Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Крупную партию запрещенной к ввозу в РФ продовольственной продукции из Евросоюза задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и государственных контролирующих органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

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По данным ведомства, из порта Гамбург в Большой морской порт Санкт-Петербург прибыл контейнер, содержание которого было заявлено в сопроводительных документах как «неопасная химия» (весом более 22 тонн).

«В ходе комиссионного досмотра инспекторы Управления Россельхознадзора выявили замороженный свиной шпик, согласно информации на паллетных листах, изготовитель продукции — DE NW 90 888 EG, Германия», — отметили в надзорном ведомстве.

Ветеринарно-сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз этой продукции не имелись. Как сообщается, по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет решена судьба груза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее изъятые в Петербурге крупные партии запрещенной к ввозу в РФ сельскохозяйственной продукции, в частности, сыра и мясопродуктов, уничтожались путем сожжения в печи.