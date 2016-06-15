Рыбинск, Ярославская область, 15 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Рыбинске создана муниципальная управляющая компания. Организация станет конкурентом частным УК на рынке коммунальных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

«Создание муниципальной УК — это действия в интересах горожан, чтобы они могли расширить возможность реализации своего права выбора обслуживающей организации. У нас нет намерений директивно насыщать объемами работ вновь созданную управляющую компанию. Граждане сами должны принять решение о смене УК, провести общее собрание, составить протокол. Тогда будут понятно, что муниципальная организация востребована», — пояснила первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи города Рыбинска Олеся Минеева.

В городской администрации отмечают: решение о создании муниципального «Управдома» принято по многочисленным обращениям граждан. Администрация не планирует поддерживать ее деятельность за счет бюджетных субсидий — любая УК, в том числе муниципальная должна зарабатывать, подчеркивает Олеся Минеева.

Ранее у администрации Рыбинска возникали неоднократные конфликты с частными управляющими компаниями. Главная проблема — плохая платежная дисциплина при расчетах с муниципальными ресурсоснабжающими компаниями — «Теплоэнерго» и «Водоканал». Управляющие компании собирают деньги с жителей, но не все они доходят до поставщиков воды и тепла.

«На сегодняшний день общая сумма долгов частных управляющих компаний и ТСЖ перед МУП «Теплоэнерго» составляет 663,5 млн рублей. Это сопоставимо со всеми долгами, которые имеет «Теплоэнерго» за газ. Крупнейшие неплательщики — ОАО «УК», УК «Запад», УК «Восток», УК «Финансовый попечитель», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

По фактам неплатежей управляющийх компаний следственными органами возбуждались уголовные дела, которые находятся в стадии расследования.