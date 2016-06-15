Волгоград, 15 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области дети-сироты были вынуждены платить за посещение детских садов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 15 июня, нарушения требований законодательства об образовании были выявлены в Николаевском районе области.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

По закону, присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в ДОУ, осуществляется на бесплатной основе. Однако руководство ряда детсадов района эти требования проигнорировали. Более года плата за посещение детских садов с опекунов пяти детей-сирот в «Солодушинская СШ», детских садах «Светлячок», «Сказка», «Теремок» города Николаевска и «Комсомольский детский сад».

За непредставление льгот в отношении заведующих образовательных учреждений были возбуждены производства по делу об административном правонарушении, которые находятся на рассмотрении в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. А главе администрации Николаевского района было рекомендовано устранить выявленные нарушения и наказать виновных должностных лиц.

В настоящее время пяти опекунам детей-сирот из местного бюджета полностью компенсирована незаконно взысканная оплата за посещение детских садов на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Добавим, что дети-сироты, как совсем маленькие, так и уже повзрослевшие, достаточно часто попадают в категорию незащищенных граждан.

Также по теме: В Волгоградской области сиротам пришлось в суде отстаивать право на жильё

Так, в прошлом году студентов Волгоградской академии физкультуры из числа детей-сирот лишили академической стипендии. Была проведена прокурорская проверка, выявленные нарушения послужили основанием для опротестования незаконного приказа и внесения представления в адрес ректора вуза. В результате приказ в части, противоречащей действующему законодательству, был отменен, приняты меры к начислению 200 студентам невыплаченной суммы государственной академической стипендии в размере свыше 1 млн рублей. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.